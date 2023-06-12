2021 yılında yapılan "biriktirme barajı" sayesinde Azdavay felaketten kurtuldu



"METREKAREYE YAKLAŞIK 180 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"



Altyapı ve üstyapının zarar gördüğünü anlatan Civelek, "3 Haziran'da Azdavay'da metrekareye yaklaşık 180 kilogram yağış düştü. Azdavay ile Devrekani arası yaklaşık 75 kilometre. Bu kadar yağışın olduğu bir günde havzası bu kadar geniş olan bir çayın ilçemizden geçtiği düşünülürse, Azdavayımız için buranın ne kadar büyük tehlike potansiyeli oluşturduğunu görebiliriz. Devrekani Çayı'ndan gelen pislikler köprülerde baraj oluştursaydı büyük felaket yaşayabilirdik. Bunun örneğini 11 Ağustos 2021'de yaşadık." diye konuştu.

"YERLE BİR OLABİLİRDİ"

İki yıl önce yaşanan felaketten sonra bir dizi tedbir alındığını dile getiren Civelek, şöyle devam etti:



