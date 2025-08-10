2021'den beri aranıyordu, güvercinlerin arasından çıktı

İstanbul'da hakkında 17 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, güvercin kümesinde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde hırsızlık, yaralama, hükümlünün firarı, mala zarar verme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından arananlara yönelik çalışma başlattı.

2021'DEN BERİ ARANIYORDU

Polis ekipleri, 6 Eylül 2021'den itibaren çeşitli suçlardan aranan ve 17 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D.'nin Esenler'de saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin geldiğini fark ederek kaçan zanlı, çatıdan geçtiği yan binadaki güvercin kümesinde yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.