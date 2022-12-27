Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı: 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ardından sorular ve cevap anahtarı yayımlandı

2022 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2022 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ve 2022 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı’nın (2022-İdari Yargı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.





Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

SORULAR VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI



26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ve 2022 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması ile elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.