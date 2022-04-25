2022 Bayram tatili 9 gün olacak mı? (Ramazan Bayramı ne zaman?)

Ramazan ayının gelmesi ile, "2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?” soruları da gündeme geldi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı Kabine toplantısının ardından belli olacak.

Haberler 25.04.2022 - 09:48

2022 Bayram tatili 9 gün olacak mı? (Ramazan Bayramı ne zaman?)

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On bir ayın sultanı ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI? 

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe’de toplanacak. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak.

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

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