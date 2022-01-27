2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? (Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri)

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerini açıklamasının ardından bedelli askerlik yerleri için araştırmalar hız kazandı. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 12:49 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 13:59

2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? (Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri)

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MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi

Yurt genelindeki binlerce asker adayı, merakla 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Kurum tarafında yapılan açıklamada, ‘Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir’ denildi.

E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

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