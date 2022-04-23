2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? (Bekçi alımı şartları neler?)

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, bekçi olmak isteyen vatandaşların gündeminde.



4 Mart 2022 Resmi Gazete kararı kapsamında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı.



BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

3 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,



31 yaşından gün almamış olmak,



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.