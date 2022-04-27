2022 Bekçi alımı başvuruları yarın başlıyor (Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?)

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, bekçi olmak isteyen vatandaşların gündeminde.



4 Mart 2022 Resmi Gazete kararı kapsamında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı.



BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik başvurusu yapmak isteyenler, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecekler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,



31 yaşından gün almamış olmak,



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.