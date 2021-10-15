2022 bütçe büyüklüğü 1 trilyon 751 milyar lira

2022 yılı bütçesinin hazırlıkları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Teklifin bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaya hazır durumda olduğunu ifade etti.

224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunduğunu aktaran Oktay, ''2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir'' diye konuştu.

2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.



ASLAN PAYI EĞİTİME



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinin yüzde 15,6'sını eğitime ayrıldığını belirtirken, ''Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz'' diye konuştu.



Yükseköğretim de dahil edildiğinde eğitim bütçesi 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırılarak 273,5 milyar liraya yükselecek.

Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

İHRACAT REKOR KIRDI



Geçen yıl gerçekleştirilen yüzde 1,8'lik büyüme ivmesinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirildiğini anımsatan Oktay, ihracatın Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekor kırarak yıllık bazda 212 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ ÖNE ÇIKTI



Bütçenin, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak nitelikte olduğunu vurguladı.

