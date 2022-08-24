DGS tercihleri başladı! 2022 DGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (ÖSYM DGS tercih kılavuzu)

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da yapıldı.



Sonuç belgelerini alan adaylar, DGS tercih işlemlerinin başlamasını bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında DGS tercih işlemleri başladı.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.



Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.



Yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

2022-DGS Başvuru kılavuzu için tıklayınız

2022-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor.