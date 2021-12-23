2022 dini ve milli bayram tarihleri (2022'de kaç gün tatil var?)

YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Cumartesi gününe denk gelecek.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tatili cumartesi gününe denk gelecek.



1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, pazar gününe denk gelecek.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, perşembe gününe denk gelecek.



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü, cuma gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram, salı gününe denk gelecek.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram, cumartesi gününe denk gelecek