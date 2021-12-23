2022 dini ve milli bayram tarihleri (2022'de kaç gün tatil var?)

Yeni yıla sayılı günler kala pek çok kişi, 2022'deki resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. Peki, 2022'de kaç gün tatil var?

Haberler 23.12.2021 - 11:43

2022 dini ve milli bayram tarihleri (2022'de kaç gün tatil var?)

YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Cumartesi gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tatili cumartesi gününe denk gelecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, pazar gününe denk gelecek.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, perşembe gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü, cuma gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram, salı gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram, cumartesi gününe denk gelecek

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