2022 dini ve milli bayram tarihleri (2022'de kaç gün tatil var?)

Haberler 23.12.2021 - 11:43
YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Cumartesi gününe denk gelecek.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tatili cumartesi gününe denk gelecek.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, pazar gününe denk gelecek.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, perşembe gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü, cuma gününe denk gelecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram, salı gününe denk gelecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram, cumartesi gününe denk gelecek