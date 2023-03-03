2022 Diyanet Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) sınav sonuçları açıklandı: Sonuçlar sinav.diyanet.gov.tr​ adresinden ilan edildi

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ



Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.