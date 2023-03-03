2022 Diyanet Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) sınav sonuçları açıklandı: Sonuçlar sinav.diyanet.gov.tr​ adresinden ilan edildi

"2022 Diyanet sınav sonuçları, 2022 Yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) Alım Sınavı Sonuç Duyurusu" başlıklı duyuruyla ilan edildi.
"2022 Yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla sinav.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Aday din görevlilerinin akademiye yerleştirilmesiyle ilgili hususlar Diyanet Akademisi Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir."
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.