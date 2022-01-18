2022 engelli maaşı ne kadar oldu? (Engelli maaşı şartları)

3 Ocak 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı, milyonlarca kişinin alacağı zam oranlarını da belirledi.

Bu oranın belli olmasının ardından engelli bireylerin alacağı aylık ücretlere gelen zam da netleşti.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?



Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı.

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.



18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.



Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.



Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları, 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır.