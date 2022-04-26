2022 Kadir Gecesi ne zaman? (Kadir Gecesi'nin önemi nedir?)

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu sene hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi'nin önemi nedir, 2022 Kadir Gecesi ne zaman aranır?

Haberler 26.04.2022 - 10:43

2022 Kadir Gecesi ne zaman? (Kadir Gecesi'nin önemi nedir?)

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Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı , "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

2022'de Kadir Gecesi 27 Nisan'a denk geliyor. 

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

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