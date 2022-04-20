2022 Kurban Bayramı ne zaman? (Kurban Bayramı tatili kaç gün?)

Ramazan ayının 2 Nisan'da başlaması ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.



2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.



Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma



Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi



Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar



Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi



Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ



﻿Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba