2022 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (Mevlid Kandili'nin önemi nedir?)

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olarak bilinen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade ediyor. Mevlid Kandili, Rabiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde kutlanıyor. Peki 2022 Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 10:40

2022 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (Mevlid Kandili'nin önemi nedir?)

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Hz. Muhammet’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

bu yıl 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

''Doğum, doğum yeri ve doğum vakti'' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve 'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. 

Mevlid törenleri daha sonra dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

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