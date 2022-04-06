2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

On bir ayın sultanı ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.