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2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayının gelmesi ile, "2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?” soruları da gündeme geldi.  Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?

Haberler 06.04.2022 - 16:20

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

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On bir ayın sultanı ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

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