2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

On bir ayın sultanı ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre bayramın birinci günü 2 Mayıs. Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatilinin 4 gün olması bekleniyor.



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