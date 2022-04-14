2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan ayının gelmesi ile, "2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?” soruları da gündeme geldi.  Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?

Haberler 14.04.2022 - 11:52

2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

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Kurban Bayramı ne zaman?

On bir ayın sultanı ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

1 Mayıs Arefe gününün ardından Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre bayramın birinci günü 2 Mayıs. Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatilinin 4 gün olması bekleniyor.

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