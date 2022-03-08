2022 Ramazan ne zaman başlıyor? (Ramazan Bayramı ne zaman?)

'11 Ayın Sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

2022 Ramazan Ayı’nda ilk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulmaya başlayacak. 2 Nisan ise Ramazan Ayı’nın ilk günü olacak. 2022 yılında Ramazan Ayı, 1 Mayıs'ta sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ



Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?



2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.