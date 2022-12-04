2022'de kaç kaçak sınır dışı edildi?

Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle ilgili veriler paylaştı.



Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, "Bu yıl dün itibarıyla 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş durumda. Bu bizim açımızdan bir yılda en fazla sınır dışı yapılan yıl oldu. Bu anlamda bir rekor kırdık." dedi.



Seçilmiş, düzensiz göçmenlerin, kolluk kuvvetlerince yakalandıktan sonra sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar barındırıldıkları geri gönderme merkezlerinden biri olan Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı yaptı.



Geri gönderme merkezlerinin 2015'te 1740 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirten Seçilmiş, bu yıl itibarıyla 30 geri gönderme merkezinin kişi kapasitesinin 20 bin 540'a ulaştığını söyledi.



Seçilmiş, "Şu an halihazırda geri gönderme merkezlerimizde yaklaşık 18 bin düzensiz göçmen bulunuyor." dedi.



Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini 2015'ten bu yana Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'ndaki 4 stratejik öncelik çerçevesinde sürdürdüğünü dile getiren Seçilmiş, bu stratejik önceliklere ilişkin şu bilgileri verdi:



"Bu sene sınırlarımızda yüzde 36'lık baskı azalması söz konusu. Yani sınırlarımızda engellediğimiz yabancı sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş var. Van'da yakalanan düzensiz göçmen sayısında yaklaşık yüzde 20 düşüş var. Ülke içinde etkin yakalamalar yapıyoruz. 2019'da 454 bin yabancı yakalamıştık, 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle bu rakamlar düştü, 122 bin ve 162 bindi. Bu yıl ise 263 bin 136 düzensiz göçmen yakaladık. Mükerrerlikten arındırdığımızda bu rakam 219 bin 495."



Etkili ve sağlıklı işleyen geri gönderme sistemi kurduklarını ifade eden Seçilmiş, "2016'da yüzde 9 olan sınır dışı başarı oranımız, bu yıl Suriyelilerden ve mükerrerlikten arındırdığımızda yüzde 65'i bulmuş durumda. Halihazırda geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilecek 18 bin yabancıyı da hesaba kattığımızda yüzde 70'lere varan bir sınır dışı başarı oranımız var." dedi.