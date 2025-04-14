2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin'in Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan askerin naaşına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada , "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır." denildi.

KARDEŞİYLE SON KONUŞMASI

29 yaşındaki Tokyürek, operasyondan önce kardeşiyle yaptığı son konuşmada, " olursam bizim köye güzel bir yere defnedin. Gözde'ye iyi bakın o benim emanetim" demişti.

2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı - 1

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