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2022 Kurban Bayramı ne zaman? (Kurban Bayramı tatili kaç gün?)

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı Google aramalarında yer almaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 03:44 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 08:26

2022 Kurban Bayramı ne zaman? (Kurban Bayramı tatili kaç gün?)

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2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

﻿Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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