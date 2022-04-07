2022 Kurban Bayramı ne zaman? (Kurban Bayramı tatili kaç gün?)

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 03:44 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 08:26
Ramazan ayının 2 Nisan'da başlaması ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba