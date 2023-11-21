2023 2. ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Kamu işçileri için 2023 ilave tediye takvimi

Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri araştırılıyor. 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İlk ilave tediye ödemesi de Haziran ayında hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise bu yılın ikinci ve son ödemesinin tarihi gündemde. Peki, 2023 2. ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

2023 2. ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Kamu işçileri için 2023 ilave tediye takvimi

2023 yılında ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti Haziran ayında gerçekleştirildi. Öte yandan vatandaşlar, taşeron ve kamu işçileri olarak 2. ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.

Kamuda çalışan işçiler için ilave tediye ödemelerinin İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

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