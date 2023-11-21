2023 2. ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Kamu işçileri için 2023 ilave tediye takvimi

2023 yılında ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti Haziran ayında gerçekleştirildi. Öte yandan vatandaşlar, taşeron ve kamu işçileri olarak 2. ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.



2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.



Kamuda çalışan işçiler için ilave tediye ödemelerinin İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

