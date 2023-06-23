2023-2024 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi

Milyonlarca öğrenci için geçtiğimzi günlerde başlayan yaz tatili devam ediyor. Öğrenciler ve aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim takvimini sorguluyor. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim takvimi...



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.



Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.



