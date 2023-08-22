2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınacak.
2023-2024 DÖNEMİ KAYIT TARİHLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
KAYITLAR ARDINDAN EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLAYACAK
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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