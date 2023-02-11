2023 askerlik celpleri ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Askerlik celp tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da konuşan Erdoğan, askerlik celplerinin ertelendiğini açıkladı. Peki, askerlik celp tarihleri ne zamana ertelendi?



ASKERLERİN CELPLERİ ERTELENDİ



Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik celp tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." açıklamasını yaptı.



Buna göre; Deprem bölgesinde ikamet eden ve o illerde nüfusa kayıtlı yükümlülerin mart ve nisan celpleri, mayıs ayına ertelendi.

2023 ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ



Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;



Yükümlü Sevk Tarihleri



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023



Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023



Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023



Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.



CELP DÖNEMİ NEDİR?



Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir.



Askeri terim olarak Celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.