2023 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda, tek oturumda ve yüz yüze yapıldı. Sınavların sona ermesi ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2023 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tamamlandı. Yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. 

2023 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin cevap kağıdı üzerinde kitapçık türlerini kodlamayı unutması veya hatalı kodlaması durumunda sınavları değerlendirmeye alınmayacak, notları sıfır sayılacaktır.

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür. Mezuniyet Üç Ders Sınavında ise öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları’na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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