2023 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. Sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanması ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzunu bekleniyor.
2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kılavuzun ne zaman yayımlanacağı belli değil. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. DGS tercihlerinin eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Tercihle "http://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ösym
- Dgs
- Tercih