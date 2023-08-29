2023 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ardından tercih heyecanı başladı. DGS tercih sürecinin ayrıntıları kılavuzla paylaşılacak. Peki, 2023 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?

2023 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda

Dikey Geçiş Sınavı () 16 Temmuz tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. Sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanması ardından gözler tarihlerine çevrildi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzunu bekleniyor.

2023 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda - 1

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kılavuzun ne zaman yayımlanacağı belli değil. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. DGS tercihlerinin eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. 

2023 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda - 2

Tercihle "http://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

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