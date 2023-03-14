2023-DİB-MBSTS başvuru takvimi belli oldu: 2023-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) başvuru takvimi belli oldu. 2023 takvimine göre (DİB-MBSTS) başvuruları mart ayı itibariyle başlayacak. Peki,  2023-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman başlayacak?

2023-DİB-MBSTS başvuru takvimi belli oldu: 2023-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
(DİB-MBSTS) sınav başvuru tarihlerini paylaştı. Paylaşılan takvime göre, DİB-MBSTS için başvuruları 16 Mart 2023 tarihinde başlayacak, 23 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2023-DİB-MBSTS başvuru takvimi belli oldu: 2023-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

SINAV NE ZAMAN?

Takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı personeline uygulanan "Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)" 30 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

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