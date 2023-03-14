2023-DİB-MBSTS başvuru takvimi belli oldu: 2023-DİB-MBSTS başvuruları ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
(DİB-MBSTS) sınav başvuru tarihlerini paylaştı. Paylaşılan takvime göre, DİB-MBSTS için başvuruları 16 Mart 2023 tarihinde başlayacak, 23 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
SINAV NE ZAMAN?
Takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı personeline uygulanan "Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)" 30 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.