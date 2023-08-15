2023-DUS 1. dönem yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

2023-DUS 1. dönem yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı)

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1–7 Ağustos 2023'de tercihleri alınan 2023-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı. 

2023-DUS 1. dönem yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı) - 1

ÖSYM sonuç duyurusunda; "1–7 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. 

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