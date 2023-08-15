2023-DUS 1. dönem yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı)

ÖSYM sonuç duyurusunda; "1–7 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.