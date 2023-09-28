2023 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru süreci hakkında bilgiler

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından duyuruluyor. Peki, 2023 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Green Card başvuru süreci hakkında bilgiler

2023 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru süreci hakkında bilgiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi, 2023 Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Ekim 2022 günü başlayan Green Card başvuruları, 8 Kasım günü sona ermişti. 2023 Green Card başvurularının 4 Ekim tarihinde başlaması bekleniyor. 

2023 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru süreci hakkında bilgiler - 1

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Uygun kişiler, her yılın Ekim/Kasım aylarında belirtilen kayıt döneminde https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden bir başvuru gönderebilir.

sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

2023 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru süreci hakkında bilgiler - 2

Mayıs ayı başlarında, katılımcılar DV başvuru durumlarını kontrol edebilir ve https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak seçilip seçilmediklerini görebilirler. Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaraları olmalıdır.

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