2023 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru süreci hakkında bilgiler

BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Uygun kişiler, her yılın Ekim/Kasım aylarında belirtilen kayıt döneminde https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden bir başvuru gönderebilir.



Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.



Mayıs ayı başlarında, katılımcılar DV başvuru durumlarını kontrol edebilir ve https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak seçilip seçilmediklerini görebilirler. Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaraları olmalıdır.