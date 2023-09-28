2023-GYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM, GYS: İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı giriş belgelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.
ÖSYM DUYURUSU
8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’na (2023-GYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Eylül 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
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