2023 hac kontenjanları belli oldu

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği hac kontenjanları belli oldu.

Açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından yapıldı. Erbaş, salgın öncesi kontenjanına dönüldüğünü belirterek 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi bu sene hacca gidebileceğini açıkladı.

Öte yandan hac kayıtları için tarihler de belli olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellendi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.