2023-İSG/1 başvuruları ne zaman? ÖSYM başvuru ve sınav süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı

ÖSYM DUYURUSU



İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. 6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.



Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 30 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.



ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararıyla Malatya ilinde 2023-İSG/1 sınavı yapılmayacaktır. 2023-İSG/1 sınavına Malatya sınav merkezinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Malatya sınav merkezinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylar Kayseri ilinde sınava alınacaktır.



Sınava, 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında başvuran adaylar da yeniden başvuru yapmaksızın 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında, 30 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.