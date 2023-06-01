2023-İSG/1 sınav sonuçları açıklandı (AİS İSG sonuç sorgulama)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sonuçları açıklandı. İSG sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

2023-İSG/1 sınav sonuçları açıklandı (AİS İSG sonuç sorgulama)

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG), İSG/1 Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapıldı. takviminde de belirtildiği gibi İSG sonuçları 1 Haziran 2023 tarihinde açıklandı. 

İSG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2023-İSG/1 sınav sonuçları açıklandı (AİS İSG sonuç sorgulama) - 1

ÖSYM'den yapılan sonuç duyurusunda;

"6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

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