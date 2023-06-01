2023-İSG/1 sınav sonuçları açıklandı (AİS İSG sonuç sorgulama)

ÖSYM'den yapılan sonuç duyurusunda;



"6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.