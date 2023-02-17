2023 İSG başvuru kılavuzu paylaşıldı: İSG sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM İSG DUYURUSU



2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1), 15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 17 Şubat 2023 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-İSG/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.