2023 işsizlik maaşı alma şartları: İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor. 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4 bin 3, en yüksek 8 bin 6 lira olarak uygulanyor. İşte, 2023 işsizlik maaşı alma şartları...



İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI



Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,



Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,



Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.



İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?



İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;



600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,



1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.