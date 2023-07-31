2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖABT süresi ve saati hakkında bilgiler

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
SINAV SAATİ VE SÜRESİ HAKKINDA
ÖABT sabah oturumu saat 10.15'te, öğlen oturumu ise 14.45'te başlayacak. 75 sorudan oluşan ÖABT'de adaylara 120 dakika süre verilecek. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.
Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacak.
Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak
zorundalar.
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