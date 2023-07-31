2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖABT süresi ve saati hakkında bilgiler

SINAV SAATİ VE SÜRESİ HAKKINDA

ÖABT sabah oturumu saat 10.15'te, öğlen oturumu ise 14.45'te başlayacak. 75 sorudan oluşan ÖABT'de adaylara 120 dakika süre verilecek. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.