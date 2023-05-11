2023-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı: EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2023-MEB-EKYS sınavına günler kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 2023-MEB-EKYS sınav giriş belgesi, adayların sınav anında yanında bulundurması gereken belgelerden biri. Peki, EKYS sınav giriş belgesi nasıl alınır, yerleri nasıl öğrenilir?

2023-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı: EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Sınava günler kala 2023-MEB-EKYS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 

2023-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı: EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

'den yapılan açıklamada; "21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2023-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...