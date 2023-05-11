2023-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı: EKYS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2023-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.