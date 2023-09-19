2023-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç sayfası)

İSTENİLEN BELGELER:

20 Mayıs 2023 tarihinde yazılı, 17-18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde sözlü sınavı yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarında başarılı olup asil olarak

atanmaya hak kazanan adayların atamasının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 15 iş günü içerisinde Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetler Daire Başkanlığına (ÖSYM Bilkent/ANKARA) başvurması gerekmektedir.

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,



2- Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-devlet çıktısı,



3- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,



4- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf, (Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik’e göre çekilmiş)



5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı veya e-devlet çıktısı,



6- Mal Bildirim Formu, (Form önlü arkalı tek sayfa olacak ve kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir)



7- Görev yaptığı kuruma ilişkin yazı, (Kamu kurumunda çalışıyorsa)



8- Öğrenim belgesi, Yüksek Lisans veya Doktora yapılmışsa diploma, avukatlık stajı yapılmış ise belgesi,



9- Atama için talep dilekçesi.