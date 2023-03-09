2023 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? (2023 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

2023 Ramazan ayı tarihi, mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, 2023 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

2023 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? (2023 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte tarafından açıklanan tarih.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.

Buna göre; Ramazan ayı, 23 Mart günü başlayacak ve son 20 Nisan günü tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek.

2023 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? (2023 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 1

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

2023 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? (2023 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 2

2023 RAMAZAN TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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