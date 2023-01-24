2023 Regaip Kandili ne zaman? (2023 Diyanet kandil tarihleri)

2023 Regaip Kandili için tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Regaip Kandili'nde birçok kişi ellerini Allah'a açacak ve bol bol ibadet edecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman?



REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek.



Buna göre; 2023 yılında Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek.

2023 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.



Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.



Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.