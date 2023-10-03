2023-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları Açıklandı

Sayıştay eleme sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanlığı, 2023-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler.

2023-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları Açıklandı

3 Eylül 2023 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın değerlendirmeleri tamamlandı. 2023-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları tarafından duyuruldu. 

2023-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları Açıklandı - 1

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç duyurusunda; "3 Eylül 2023 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın (2023-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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