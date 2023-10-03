2023-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları Açıklandı

SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç duyurusunda; "3 Eylül 2023 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın (2023-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

