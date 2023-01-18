2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi

2023 seçimleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Haziran 2023 olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi tarihinin Mayıs ayına çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarla 2023 yılı seçim tarihini belirtti.



2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.



Açıklamasında, Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir." diye konuştu.



Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.