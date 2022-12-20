2023 seçimleri öne çekilir mi? (2023 seçimleri ne zaman yapılacak?)

Seçim, 18 Haziran 2023'te mi yapılacak? Yoksa daha erken bir tarihe mi çekilecek?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"nda erken seçimle ilgili bir soruya verdiği yanıt, erken seçim iddialarını yeniden gündeme getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de, seçim tarihine ilişkin bilgi isteyen Bir gencin, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız." ifadeleri üzerine Erdoğan, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız." yanıtını verdi.



Aynı gencin "Seçim tarihiyle ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan yapacağız." demesi üzerine Erdoğan, "Şimdi acele etme tüyoda çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz." açıklamasında bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı devam ederken parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

CHP'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



Seçimlerin öne alınacağı iddiası, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a da soruldu.



Erken seçim iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Öztrak "Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir, dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler" ifadelerini kullandı.