2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı yapıldı

Mehmet Ersoy, ''Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir, seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır.'' açıklamasında bulundu.



3 NOKTADA ELE ALINDI



Tüm Türkiye'deki seçim güvenliğini üç noktada ele alındı.



Kampanya ve propoganda dönemi, oy verme ile sayım süreçleri.



Ersoy, ''Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır.'' dedi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜĞE AFİŞ DAĞITIMI YASAK



Seçim sürecinde 18 yaşından küçüklerin seçim materyali, broşür ve afiş dağıtmasına izin verilmeyecek.



Kolluk birimlerinde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacak. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucularıyla birlikte toplam 601 bin 251 personel görev alacak. Ayrıca helikopter, İHA, drone, gibi bütün hava unsurları ile gemi, botlar, muhabere araçları ve TOMA'lar da göreve hazır olacak.