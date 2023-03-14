2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı yapıldı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesi Diyarbakır'da ilk güvenlik toplantısı düzenlendi. Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 valinin katıldığı toplantıda, alınacak önlemler açıklandı. Bu kapsamda seçim sürecinde 600 bini aşkın güvenlik görevlisi sahada olacak. Yerdeki ekiplere helikopter, İHA ve drone'lar da havadan destek verecek.

2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı yapıldı

Nizamettin Kaplan-NTV

600 binin üzerinde görevli güvenliği sağlayacak,

İnsansız hava araçları bölgeyi karış karış tarayacak,

18 yaşından küçüklerin afiş dağıtmasına izin verilmeyecek.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi öncesi ilk güvenlik toplantısı Diyarbakır'da düzenlendi.

İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığındaki toplantıya, Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 vali ve Emniyet müdürü ile Jandarma komutanı katıldı.

İçişleri Bakanlığından seçim genelgesi
İçişleri Bakanlığından seçim genelgesi Haberi Görüntüle

Mehmet Ersoy, ''Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir, seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır.'' açıklamasında bulundu.

3 NOKTADA ELE ALINDI

Tüm 'deki seçim güvenliğini üç noktada ele alındı.

Kampanya ve propoganda dönemi, oy verme ile sayım süreçleri.

Ersoy, ''Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır.'' dedi. 

2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı yapıldı - 1

18 YAŞINDAN KÜÇÜĞE AFİŞ DAĞITIMI YASAK

Seçim sürecinde 18 yaşından küçüklerin seçim materyali, broşür ve afiş dağıtmasına izin verilmeyecek.

Kolluk birimlerinde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacak. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucuları ve geçici güvenlik korucularıyla birlikte toplam 601 bin 251 personel görev alacak. Ayrıca helikopter, İHA, drone, gibi bütün hava unsurları ile gemi, botlar, muhabere araçları ve TOMA'lar da göreve hazır olacak.

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