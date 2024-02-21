2023 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Regaip Minareci'ye verildi

Regaip Minareci ise aldığı ödül için duyduğu mutluluğu paylaşarak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti:

“Talât Sait Halman Çeviri Ödülü bu ülkede çeviriyle ilgilenen herkesin hayalidir, benim de öyleydi. Bir sabah Sayın Doğan Hızlan beni arayıp, ‘Size bir müjdem var’ dedi ve ben şimdi o anki heyecan ve mutluluğumla karşınızdayım. Bu mutluluğuma vesile olan herkese teşekkürü borç biliyorum. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir kültür ve sanata ev sahipliği yapan İKSV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı’na, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’e, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu Başkanı Doğan Hızlan’a, verilen emekleri satır aralarından okuyan seçici kurul üyeleri Sevin Okyay, Yiğit Bener’e, Ayşe Sarıyan’a ve Kaya Genç’e, değerli editörlerim Cem Alpan ve Şebnem Sunar’a ve Can Yayınları’nın kitapların okurla buluşmasında emeği geçen tüm çalışanlarına, ödül haberini aldığım andan itibaren eşsiz ev sahipliği yoldaşlığı için Nilay Kartal’a ve onlarsız kitapların olamayacağı değerli okurlara çok teşekkür ederim.”



REGAİP MİNARECİ KİMDİR?

1955 yılında İstanbul’da doğan Regaip Minareci, Münih’te tamamladığı ortaöğreniminin ardından Münih Teknik Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği okudu. 1977 yılında Hürriyet grubunda çevirmen olarak çalışma hayatına atıldı. Çeşitli yayın kuruluşlarında editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulundu. Çok sayıda klasik ve çağdaş eseri Almancadan dilimize kazandıran Minareci, Avusturya Edebi Çeviri Devlet Ödülü’nün de sahibi.