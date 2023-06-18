2023 Temmuz asgari ücret zam pazarlığı: Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde ikinci kez toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı yakın zaman içinde kararlaştıracak. İşte, 2023 Temmuz asgari ücret zam pazarlığı hakkında bilgiler...



ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.



İLK TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI



Toplantının ardından TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sürecin bayramdan önce sürecin bitmesini istediklerini belirten Solak, “İkinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi gün de olabilir. Şu an herhangi bit tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde toplantının bir an önce bitmesi ve asgari ücretli çalışanların da günün şartlarına göre, yaşana ekonomik krizlere göre, ev kiralarına göre ve hayat pahalılığına göre ücretlerinin güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi önümüzdeki günlerde veya ileriki saatlerde resmi açıklamayı yapacağız. Toplantıda herhangi resmi bir rakam konuşulmadı” değerlendirmesinde bulundu.



YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında, net 8 bin 506 lira olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.



İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.