2023-TUS 1. Dönem tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu)

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Haziran 2023 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 08 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.