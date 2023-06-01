2023-TUS 1. Dönem tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu)

ÖSYM resmi sayfasından yaptığı paylaşımla TUS tercihlerinin başladığını duyurdu. 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023-TUS 1. Dönem tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu)

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023- 1. Dönem) tercih işlemleri 1 Haziran itibariyle başladı. TUS başvurusunda bulunacak kişilerin başvuru kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. 

TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023-TUS 1. Dönem tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu) - 1

'den yapılan duyuruda; "Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Haziran 2023 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. işlemleri, 08 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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