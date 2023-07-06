2023 yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte okulların açılış tarihi

Öğrenci ve veliler bu sene okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yeni dönemin eğitim öğretim yılı takviminde yapılan düzenlemeyle beraber, tatil süresince de okulların açılacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. İşte, MEB'nin takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin biteceği tarih...



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?



Geçtiğimiz yıllarda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden yapılıyordu.



İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyordu.



Önümüzdeki eğitim yılı için henüz bilgiler gelmedi. Bu kapsamda açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.