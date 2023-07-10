2023-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM takvimiyle YÖKDİL başvuru tarihleri paylaşılmıştı. Peki, 2023-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2023-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? - 1

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2023-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? - 2

BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer alacak Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzunun 11 Temmuz'da paylaşılması bekleniyor.

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