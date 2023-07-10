2023-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.