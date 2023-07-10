2023-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer alacak Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2023-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzunun 11 Temmuz'da paylaşılması bekleniyor.
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